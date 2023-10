Bancari, sindacati e Abi al Governo: cambio di passo su fringe benefit di Cristina Casadei

In una lettera congiunta le parti chiedono di rivedere la soglia di detassazione









Il pressing di Abi e dei sindacati per la revisione della tassazione dei prestiti agevolati, uno dei fringe benefit più diffusi tra i lavoratori bancari, arriva sul tavolo del Governo. Dopo l’incontro di ieri, da Palazzo Altieri è partita una lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. La hanno firmata il direttore generale dell’Associazione, Giovanni Sabatini, il presidente del Casl, Ilaria Maria Dalla Riva e i segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First, Riccardo Colombani, Fisac, Susy Esposito e Unisin, Emilio Contrasto che aspettano la convocazione di un incontro al più presto. Tecnicamente è una questione extracontrattuale, ma si sta affiancando sempre più al negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari e potrebbe finire per avere un impatto anche sulle sue dinamiche. Il negoziato ripartirà il 20 ottobre con una ristretta con i soli segretari generali, subito dopo il Comitato esecutivo di Abi del 18 ottobre in cui si parlerà anche di contratto.

La lettera al Governo non è il primo passo che le parti fanno insieme sui fringe benefit, un tema che riguarda 70mila lavoratori, stando alle stime del sindacato. I fringe benefit sono comunemente definiti compensi in natura perché vengono dati sotto forma di beni e servizi e non di denaro. Possono essere di diverso tipo, dall’auto aziendale alle polizze assicurative e, appunto, ai prestiti agevolati. Questi ultimi sono tra i fringe benefit più apprezzati e diffusi tra i bancari. Dopo che la soglia esentasse era stata innalzata fino a 3mila euro, nel 2023 questa soglia è tornata a 258,23 euro, fatta eccezione per chi ha figli a carico che mantiene la soglia dei 3mila euro. La conseguenza è stata una vera e propria esplosione dei conguagli Irpef dei bancari. Come spiega il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, «i loro stipendi sono, in alcuni casi, addirittura azzerati da ingiusti e assurdi conguagli fiscali, innescati da un lato dall’aumento del costo del denaro e dall’altro dalle norme tributarie sui fringe benefit». Sileoni aggiunge anche che «la soluzione a questo enorme problema va trovata, comunque, all’interno del settore. È un tema della contrattazione nazionale di cui si devono far carico le banche».

In una nota, Abi spiega che «l’attuale formulazione della norma fiscale e l’andamento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) – soggetto alle variazioni decise dalla Bce – sta producendo, soprattutto sui mutui a tasso fisso, effetti del tutto impropri e distorsivi, determinando una tassazione di valori calcolati sulla base di fattori totalmente esogeni rispetto alla valorizzazione dell’effettivo vantaggio per il dipendente sottostante alla stipula del contratto di mutuo e, quindi, del tutto estranei alla sua capacità contributiva con la conseguenza che le lavoratrici e i lavoratori interessati possono vedere le loro remunerazioni nette significativamente ridotte dall’ingiusto prelievo». La nuova lettera di Abi e dei sindacati fa seguito a quella inviata lo scorso 27 aprile e «sottolinea la necessità che l’impegno ad intervenire per risolvere la situazione trovi attuazione già a valere sul 2023 per evitare che si determini un ingiustificato e gravoso incremento della tassazione, che avverrebbe in assenza di un corrispondente incremento della capacità contributiva», dice Abi.

Sul tema il fronte sindacale chiede alle banche di avere comportamenti omogenei. Colombani chiede «uniformità di comportamento di tutte le banche», Esposito aggiunge che «la questione va risolta adesso e non con la delega fiscale». Furlan si rivolge al Governo per risolvere la questione «in modo strutturale», mentre Contrasto afferma che «serve mettere in atto provvedimenti volti ad innalzare la soglia attualmente prevista».