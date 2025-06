Bando Imprese Impact: la nuova governance partecipata per lo sviluppo sostenibile e il lavoro inclusivo

Con il decreto del 26 marzo 2025, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha dato ufficialmente avvio a un percorso di valorizzazione dell’imprenditoria sociale e sostenibile, aprendo una procedura selettiva pubblica per la nomina dei componenti non istituzionali del Comitato consultivo per le “imprese impact”. Si tratta di un’iniziativa di alto profilo che punta a consolidare il ruolo di un nuovo modello di impresa capace di coniugare finalità economiche e obiettivi sociali, ambientali...

