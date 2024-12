Beni ceduti ai dipendenti valorizzati al prezzo medio o di costo

Compensi in natura prodotti dal datore di lavoro e concessi ai lavoratori quantificabili con maggior certezza ai fini fiscali. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre, prevede nuove regole di determinazione dell’imponibile del fringe benefit concesso dal datore di lavoro.

In relazione ai redditi da lavoro, l’articolo 51 del Tuir prevede una particolare disciplina a favore dei benefit concessi al dipendente. Il comma 3 stabilisce che sono...