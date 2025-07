Assegno di inclusione, domande di rinnovo dal 1° luglio

I nuclei familiari che hanno beneficiato dell’assegno di inclusione (Adi) dal mese di gennaio 2024, per continuare a fruire dell’assegno devono presentare domanda di rinnovo dal 1° luglio 2025. A ricordarlo è l’Inps con il messaggio 2052/2025, che semplifica il flusso procedurale per i nuclei familiari la cui composizione non ha subito variazioni.

L’Adi, si ricorda, è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2024, in sostituzione...