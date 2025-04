Bonus affitto con verifiche su reddito e residenza

Assumere il lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, verificare che il suo reddito di lavoro dipendente nel 2024 non abbia superato 35mila euro e acquisire l’evidenza dell’effettivo cambiamento di residenza del lavoratore oltre 100 chilometri da quella precedente. Sono queste tre condizioni necessarie per poter riconoscere ai dipendenti il bonus previsto dalla legge di Bilancio 2025 per favorire la mobilità dei lavoratori.

La legge 207/2024 (articolo 1, commi da 386 a 389) ha stabilito...