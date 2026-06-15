Domande aperte per il bonus donne. Con messaggio 1970/2026, l’Inps ha aperto la fase di richiesta dell’incentivo a partire dall’11 giugno 2026. Il beneficio potrà essere inserito in Uniemens dalle competenze del mese di luglio 2026, e gli arretrati potranno essere chiesti entro le competenze di settembre (si veda Il Sole 24 Ore del 12 giugno).
L’incentivo contributivo per assumere lavoratrici ha cambiato volto. L’articolo 1 del Dl 62/2026 (sul quale la Camera ha votato la fiducia la scorsa settimana...