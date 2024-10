Bonus natalizio: requisiti soggettivi e oggettivi

L'accesso al bonus da parte del lavoratore è subordinato al possesso di alcuni requisiti reddituali e familiari

L'erogazione del bonus è condizionata al possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi. In primo luogo, è necessario che il potenziale percettore sia un lavoratore dipendente (pubblico o privato), a nulla rilevando, come riportato nella circolare esplicativa AGE 19/E, che il rapporto sia a tempo indeterminato, determinato, part-time ecc. Sono esclusi i lavoratori percettori di reddito assimilato a quello dipendente ex articolo 50 del TUIR, considerato che la norma, come sopra riferito...