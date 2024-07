Carta Blu UE: normativa e requisiti

Può essere richiesta la Carta Blu UE anche per lo straniero in possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante

Il portale integrazionemigranti.gov.it (il sito internet dei Ministeri del lavoro, dell'interno e dell'istruzione dedicato agli stranieri in Italia), in data 19 giugno 2024, ha reso noto che è disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori di lavoro devono utilizzare per chiedere l'assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE).

L'aggiornamento del modulo di richiesta del nulla...