Carta Blu UE: la procedura

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previo invio del mod. UNILAV da parte del datore di lavoro

Per ottenere la Carta Blu UE a favore del cittadino straniero, il datore di lavoro che intende occupare un lavoratore altamente qualificato deve presentare telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione il modulo BCE (che dal 19 giugno 2024 è disponibile nella versione aggiornata), collegandosi al sito del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/, registrandosi tramite l'identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta.

La circolare congiunta...