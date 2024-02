Causali sul tempo determinato, c’è la proroga

La disciplina dei contratti a termine è uno degli ambiti sui quali si concentrano le ricorrenti riforme in materia di lavoro. Non fa eccezione il più recente intervento operato dal decreto Lavoro (Dl 48/2023), che ha riscritto la disciplina delle condizioni in cui è consentito apporre un termine oltre 12 mesi liberi.

Per comprendere la portata del nuovo impianto, occorre guardare le riforme degli anni passati. Il Dlgs 368/2001, superando il sistema delle causali tassativamente previste dalla legge...