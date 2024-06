Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione. Previste novità per: minimi, una tantum, permessi, riduzione dell’orario, malattia congedi per vittime di violenza di genere, prova, preavviso, apprendistato, lavoro intermittente, contratti a tempo determinato, previdenza integrativa