Ccnl Alimentari panificatori artigianato

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione

In data 6 giugno 2024 tra Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani, Claai, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 6 dicembre 2021 per i dipendenti dell’Area alimentazione-Panificazione. L’intesa interviene a seguito della firma dell’Accordo economico del 15 marzo 2024 relativo alla Parte II del CCNL applicabile alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.

PARTE I – DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE E DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE

Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre...