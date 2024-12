Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, nonché dalle imprese del Restauro di Beni Culturali

In data 19 novembre 2024 tra Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Meccanica per i lavoratori che operano nelle aziende dei Settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, Odontotecnica e Restauro di beni culturali.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026.

Sfera di applicazione

Il presente Ccnl viene applicato anche alle imprese, rientranti nei settori...