Ccnl Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl area Tessile-Moda per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria e del Ccnl area Chimica Ceramica per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della Chimica e della Ceramica