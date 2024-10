Ccnl Ceramica aziende industriali, una tantum con la paga di ottobre

Il rinnovo del Ccnl 26 novembre 2020 “per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès”, sottoscritto in data 22 luglio 2024 tra Confindustria Ceramica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil ha previsto, tra le altre novità, l’erogazione di un importo a titolo di una tantum contrattuale, quale compensazione economica riferita al periodo di carenza...

