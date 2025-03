Ccnl edilizia Pmi: preaccordo con aumenti contrattuali

Accordo raggiunto per l’aumento salariale a favore dei lavoratori cui si applica il Ccnl edilizia Pmi. Il 24 marzo è stato sottoscritto – tra Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 11 ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini, scaduto il 30 giugno 2024.

In particolare, le parti hanno stabilito un aumento salariale – riferito all’operaio comune a parametro 100 – per complessivi 175,00 euro.

Tale aumento sarà...