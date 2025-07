Ccnl Miniere, metallurgia

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le attività minerarie

In data 11 luglio 2025 tra ASSORISORSE, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL attività minerarie del 13 luglio 2022.

Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° aprile 2025 e avrà scadenza il 31 marzo 2028.

Previdenza e assistenza sanitaria complementare

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo in commento vengono modificate le quote così come di seguito:

la quota aziendale da versare alla previdenza complementare è aumentata al 4% ed è comprensiva dello 0,2% della quota di premorienza;

la quota dell'assistenza sanitaria complementare a livello base è interamente a carico dell'azienda per il solo lavoratore dipendente mentre, spetta a quest'ultimo integrare la quota per eventuali famigliari o per un livello superiore.

Commissione di classificazione

Con l'obiettivo di rendere il CCNL più flessibile e adattabile all'attuale mercato del lavoro ed ai processi di digitalizzazione...