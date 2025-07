Riders e piattaforme digitali: istruzioni Inail e qualificazione del rapporto di lavoro

L'Inail offre un riepilogo degli adempimenti a carico dei committenti per la gestione dei premi assicurativi dovuti con riferimento al personale occupato per mezzo delle piattaforme digitali

Il settore del lavoro mediante piattaforme digitali è stato un grande banco di prova per il legislatore e per gli enti assicurativi e previdenziali. Il settore ha evidenziato la necessità di aggiornare la normativa giuslavoristica per tenere il passo degli arresti giurisprudenziali sotto tutti i profili applicando schemi ed istituti già esistenti al mutato contesto organizzativo nell'ambito del quale le prerogative del datore di lavoro vengono smaterializzate in un sistema informatico che gestisce...