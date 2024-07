Ccnl Ortofrutticoli ed agrumari

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie

In data 19 luglio 2024, Fruitimprese e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2023 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Durata e decorrenza

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027, con una durata quindi quadriennale.

Assenza per malattia

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la quota di integrazione di propria competenza, nonché le indennità a carico dell'INPS se previste; per quanto riguarda...