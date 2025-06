Ccnl Pompe funebri Feniof - La scheda di sintesi

Le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese esercenti l'attività funebre. Previste novità per: minimi, trasferta, trasferimento, lavoro domenicale, vitto e alloggio, permessi, festività, malattia, infortunio, maternità, aspettativa, contratto a termine, part time e assistenza integrativa