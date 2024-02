Certificazione unica, novità e scadenze per il 2024

Gestione del bonus carburante, erogazioni in natura potenziate per le famiglie, trattamento integrativo per il settore turistico e la nuova imposizione sostitutiva per le mance ancora nel settore ospitalità sono le innova-zioni normative che trovano spazio nel restyling della Certificazione Unica del 2024. Si confermano senza innovazioni particolari la struttura della restante parte del modello ordinario e le relative regole per la com-pilazione