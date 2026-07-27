Sospensioni dell’attività per caldo estremo: accesso più facile alla cassa integrazione ordinaria per i datori dell’edilizia e alla Cisoa per quelli agricoli, grazie al rifinanziamento degli ammortizzatori e alle semplificazioni contenute nell’articolo 6 del decreto legge Infrastrutture (Dl 107/2026, in vigore dal 27 giugno e ora all’esame della Camera per la conversione in legge). L’Inps ha fornito le istruzioni operative il 20 luglio con il messaggio 2418/2026 (si veda anche Il Sole 24 Ore del ...

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