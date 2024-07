Cigs per i dipendenti Alitalia, incrementato lo stanziamento 2024

L’Inps, con il messaggio 2588 dell’11 luglio 2024, in merito alle disposizioni in materia di prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., ha fornito alcuni chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del Dl 60 del 7 maggio 2024 (Decreto Coesione).

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione ha previsto uno stanziamento...