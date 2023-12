Click day del decreto flussi, posti esauriti in quattro minuti

I posti disponibili nei primi due click day del decreto flussi sono stati esauriti in quattro minuti. Il 4 dicembre è stato dedicato all’invio delle domande per gli assistenti familiari e l’assistenza socio sanitaria: a disposizione 9.500 posti ma, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno, nei primi quattro minuti sono arrivate 11.363 richieste. L’invio è proseguito, per un totale di 76.711 istanze ricevute alla sera del 5 dicembre a fronte delle 86.074 che erano state precompilate nei...

