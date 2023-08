Coltivatori diretti e imprenditori agricoli, confermati gli sgravi per gli under 40 di Roberto Caponi









La legge 197/2022 (Bilancio 2023) riconosce ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono per la prima volta all'apposita gestione previdenziale Inps nel corso del 2023 lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per un periodo massimo di 24 mesi di attività. La legge di bilancio ha infatti esteso al 2023 l'analogo esonero contributivo già riconosciuto ai giovani agricoltori per gli anni 2020, 2021 e 2022.

