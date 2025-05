Doppio incentivo per l'autoimprenditorialità e assunzioni nei settori strategici

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025 il decreto interministeriale 3 aprile 2025 che dà attuazione all'art. 21 del D.L. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione"). Il provvedimento introduce due misure agevolative rivolte ai soggetti disoccupati under 35 che, a decorrere dal 1° luglio 2024, avviano attività imprenditoriali nei settori ritenuti strategici per l'innovazione, la transizione ecologica e lo sviluppo economico. Sebbene il quadro normativo sia ora formalmente definito, si è ancora in attesa della prassi attuativa dell'INPS, necessaria per la gestione operativa delle domande e la fruizione concreta dei benefici.