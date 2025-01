Comparto moda, al via le domande per la Cigd prorogata

Per le sospensioni e per le riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024 le imprese del settore moda possono inviare le richieste di trattamento di sostegno al reddito dal 14 gennaio 2025 e lo possono fare anche in continuità con precedenti richieste di trattamento. È quanto ha reso noto l’Inps con un comunicato del 15 gennaio scorso nel quale l’istituto dà seguito alle novità apportate dalla legge (199/2024), di conversione del decreto legge 160/2024, recante disposizioni urgenti...

