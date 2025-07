Con le denunce in arrivo dalla scuola crescono gli infortuni

Impatto delle denunce della scuola sugli infortuni complessivamente denunciati all’Inail che sono stati 593mila nel 2024, in leggero aumento rispetto al 2023 (+0,4%). Questo incremento è dovuto alla crescita delle denunce degli studenti, che sono salite a 78mila (+10,5%), di cui 2.100 per infortuni occorsi nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), il fenomeno è emerso dopo che è stata introdotta dal maggio del 2023 la tutela gratuita anti infortuni nelle scuole da parte ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi