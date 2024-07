Con la pace contributiva riscatti fino a 5 anni

I lavoratori interamente contributivi, ovvero chi non è in possesso di versamenti antecedenti il 1° gennaio 1996, potranno riscattare fino a 5 anni di periodi, anche non continuativi, non coperti da contribuzione. Ma non potranno utilizzare la cosiddetta “pace contributiva” «per i periodi precedenti alla prima occupazione». A fornire chiarimenti sulla riedizione di questo strumento, rispolverata dall’ultima legge di bilancio solo per i “contributivi puri”, è l’Inps con una nota, collegata alla circolare...

