Ccnl Consorzi agrari

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari. Le principali novità dell’accordo riguardano: nuovi minimi, classificazione del personale, contrasto alla violenza nei luoghi di lavoro, indennità di cassa, funzione e laurea, lavoro a termine lavoro stagionale, smart working



In data 12 dicembre 2023 tra l’Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari-Assocap e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio 2022, per i dipendenti dei consorzi agrari e per i lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai consorzi agrari ai sensi della legge 410/1999. Si propone di seguito una panoramica delle principali novità operative.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, salve...