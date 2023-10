Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci









LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Cass. Sez. Lav. 2 ottobre 2023, n. 27768

Pres. Raimondi; Rel. Amendola; P.M. Filippi; Ric. S.T.P. S.p.A.; Controric. M.C.

Licenziamento per superamento del comporto – Facoltà del lavoratore di chiedere il dettaglio delle assenze – Obbligo del datore di fornirlo – Sussistenza – Violazione – Illegittimità del recesso

In base alle regole dettate dall’art. 2 della l. n. 604/1966 (modificato dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore – il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri specifici rilievi – ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. Le citate regole sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche al suddetto licenziamento, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall’art. 2110 cod. civ.

NO TA

La Corte d’appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo sia il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore dalla società, nonché inefficace anche il licenziamento disposto successivamente dalla medesima società per superamento del periodo di comporto per sommatoria.

Con riferimento al primo licenziamento, in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto non rispettata la procedura, prevista nel settore autoferrotranvieri, dalla specifica normativa (R.D. 148/1931) – che prevede la prima fase di contestazione dell’addebito, la seconda fase consistente nella relazione scritta dei funzionari con esposizione delle proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili, la terza concernente l’opinamento del direttore dell’azienda circa la punizione da infliggere – con la conseguenza di rendere nulla la sanzione.

Con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto (ovvero il periodo in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia), la Corte d’appello ha ritenuto generiche e indeterminate le motivazioni del licenziamento non essendo state indicate le giornate di assenza, né tale informazione è stata fornita al lavoratore a seguito di sua richiesta.

Per quel che qui rileva, la società datrice di lavoro ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Bari.

Con riferimento al licenziamento disciplinare, la Corte di cassazione conferma la decisione della Corte territoriale, ribadendo i principi per cui (i) spetta ai giudici di merito l’interpretazione dei confini della domanda giudiziale proposta in quella fase del giudizio e (ii) dall’altro che la violazione della procedura disciplinare degli autoferrotranvieri determina una nullità di protezione rilevabile ex officio dal giudice.

Per quanto riguarda il licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Suprema Corte osserva che la Corte d’appello di Bari ha aderito alla giurisprudenza secondo cui «qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore – il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri specifici rilievi – ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo» e «a fronte della richiesta del lavoratore di conoscere i periodi di malattia, il datore di lavoro deve provvedere ad indicare i motivi del recesso ex art. 2, comma 2, l. n. 604 del 1966 (modificato dall’art. 2 l. n. 108 del 1990), in quanto le regole ivi previste sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche al suddetto licenziamento, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall’art. 2110 cod. civ.».

Pertanto, la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

CONTRATTI DI PROSSIMITÀ: EFFICACIA SOLO IN PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI DI LEGGE

Cass. Sez. Lav., 2 ottobre 2023, n. 27806

Pres. Raimondi; Rel. Amendola; P.M. Filippi; Ric. AT.S. s.r.l.; Contr. F.V.

Contratti di prossimità – Requisiti ex art. 8 DL 138/211 – Necessità – Difetto – Accordo collettivo aziendale “ordinario” – Efficacia erga omnes – Limite – Dissenso del lavoratore

In difetto dei requisiti previsti dall’art. 8 DL 138/2011 convertito (i.e. il carattere comparativamente più rappresentativo delle OOSS stipulanti, la sottoscrizione sulla base di criterio maggioritario, il perseguimento di specifiche finalità quali la maggiore occupazione, gestione di crisi e emersione lavoro irregolare nonché la regolamentazione di determinate materie quali mansioni, contratti a termine, orario di lavoro), il contratto collettivo si configura quale ordinario contratto aziendale che, in quanto tale, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della sua stipulazione, siano espressamente dissenzienti.

NOTA

La Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale del medesimo luogo, a seguito di ricorso di un dipendente, dichiarava l’illegittimità della riduzione dell’orario di lavoro disposta unilateralmente dalla società, in considerazione della situazione di crisi che la stessa stava attraversando, con condanna della stessa a ripristinare l’orario di lavoro ordinario e al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte di appello escludeva che l’accordo aziendale sottoscritto tra l’azienda e UGL, con cui veniva concordata la trasformazione dell’orario di lavoro dei lavoratori con contratto a regime ordinario, in part time, potesse qualificarsi alla stregua di un accordo gestionale di prossimità, ritenendo che non risultassero «adeguatamente provati il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che hanno sottoscritto l’accordo, all’atto della stipula dello stesso, risultando irrilevante la postuma manifestazione da parte dei lavoratori, trattandosi di indefettibili requisiti di natura formale non surrogabili attraverso la dimostrazione dell’adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dell’accordo» e ha ritenuto operante l’art. 5 D.lgs. n. 61/2000 in base al quale la trasformazione dell’orario di lavoro deve necessariamente transitare per un accordo delle parti del contratto individuale di lavoro.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il criterio formale della stipula dell’accordo aziendale di prossimità da parte delle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di rappresentatività prescritti dalla norma «possa essere sostituito dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori».

La Suprema Corte osserva che al fine di verificare se un accordo rientri tra quelli di prossimità ex art. 8 D.L. n. 138/11 occorre accertare che le organizzazioni sindacali stipulanti siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale e che l’oggetto sia ricompreso tra le materie indicate tassativamente dal legislatore e che la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8 D.L. 138/11 sia riconoscibile dal testo dell’accordo, dovendo essere esplicitati il fine perseguito (tra quelli indicati dalla legge), le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra finalità e deroghe. Il citato art. 8 è, infatti, una norma eccezionale e, come tale, deve essere interpretata strictu sensu.

Al riguardo la Corte territoriale richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che «tale eccezionalità è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dall’art. 8, comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto Europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro; ne ha tratto la conseguenza che l’efficacia generale dell’accordo di prossimità, proprio perchè “eccezionale”, sussiste solo ove concorrano tutti “gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 la condiziona» (Corte Cost., sent. n. 52 del 2023).

Soltanto la ricorrenza dei presupposti prescritti dalla legge consente di distinguere il contratto di prossimità dotato di efficacia erga omnes da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l’eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, conclusivamente, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso escludendo che l’accordo aziendale stipulato in considerazione della crisi aziendale per trasformare i rapporti di lavoro da full-time in part-time potesse configurarsi quale accordo di prossimità, stante il difetto di prova dei requisiti di rappresentatività e il criterio maggioritario delle RSA che lo aveva sottoscritto.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav., 12 ottobre 2023, n. 28494

Pres. Raimondi; Rel. Panariello; P.M. Filippi; Ric. S.R..; Controric. E.A.

Licenziamento – Giusta causa – Lesione del vincolo fiduciario – Compatibilità con sanzione conservativa – Legittimità del recesso – Sussiste

È legittimo il licenziamento del comandante dell’aereo che abbia condotto l’atterraggio con modalità contrarie alle regole di sicurezza, rischiose e senza la corretta valutazione delle condizioni ambientali rilevanti in quanto tale comportamento metteva a repentaglio l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio determinando l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario con la società.

NOTA

La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso fra le parti e aveva condannato la società a pagare al lavoratore l’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, accoglieva il reclamo della società.

La Corte di appello riteneva evidente l’ascrivibilità dell’accaduto alla diretta responsabilità del lavoratore, ciò non solo sul piano omissivo per non avere tempestivamente ripristinato le condizioni di sicurezza del volo, ma altresì per avere adottato scelte errate e rischiose nella gestione della criticità. Inoltre, la Corte territoriale valutava la condotta del comandante non compatibile con alcuna sanzione conservativa, in quanto lesiva del vincolo fiduciario necessariamente sotteso alla funzione rilevante e delicata come quella del comandante di un aereo, integrando la giusta causa di licenziamento.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte respinge il ricorso, ritenendo che «vi è stato l’accertamento di fatto (sostanziale corrispondenza fra contestazione disciplinare degli addebiti e fatti posti a giustificazione del licenziamento), riservato al giudice di merito, ed esatta sua sussunzione nelle norme di diritto esattamente applicate. Pertanto, è da escludere la prospettata, ma inesistente, violazione del principio invocato dal ricorrente, desumibile dall’art. 7 L. n. 300/1970.».

In aggiunta, la Suprema Corte non accoglie la censura del lavoratore secondo cui la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto talmente gravi gli addebiti ascritti allo stesso da escludere in radice la possibilità di ipotizzare una graduazione della sanzione.

Per questo motivo la Suprema Corte rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE E CONTRATTO COLLETTIVO

Cass. Sez. Lav., 10 ottobre 2023, n. 28320

Pres. Raimondi; Rel. Panariello; P.M. Sanlorenzo; Ric. G.S.A. S.p.A.; Controric. F.P. + altri

Portieri e addetti alla guardiania – Rapporti regolati dal CCNL Vigilanza privata servizi fiduciari – Art. 23 – Minimi tabellari – Potere del giudice di discostarsi – Sussistenza – Individuazione giusta retribuzione ex art. 36 Cost. –Necessità – Altri parametri statistici – Utilizzabilità

Il CCNL Vigilanza privata servizi fiduciari, pur essendo stato sottoscritto da sindacati rappresentativi nel settore, individua una retribuzione non rispettosa dei principi di sufficienza e proporzionalità, come emerge dal confronto con il parametro del valore soglia di povertà assoluta Istat, nonché da altri contratti collettivi comparabili quanto alle mansioni dei lavoratori. Ne consegue la nullità della relativa clausola e il potere del giudice di determinare una retribuzione conforme a detti principi.

NOTA

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione torna ad esprimersi sulla legittimità di clausole contenute in contratti collettivi, pur sottoscritti da organizzazioni sindacali rappresentative nel settore, di cui viene censurata la non conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.

Nello specifico, i lavoratori, agendo in giudizio, avevano esposto di svolgere mansioni di portiere, quali addetti alla guardiania nell’ambito di un contratto di appalto, di effettuare le proprie prestazioni prevalentemente nel turno notturno e di percepire per tale attività una retribuzione pari al netto mensile di € 863,00, ossia una paga oraria di € 5,49, in base al CCNL applicato al rapporto (CCNL servizi fiduciari).

Il Tribunale di Milano, in primo grado, e successivamente la Corte d’appello di Milano, accertavano la nullità della clausola del contratto collettivo applicato e riconoscevano il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione lorda di € 1.218,00, con una valutazione che viene confermata anche dalla Corte di cassazione con la sentenza che si annota.

Nella motivazione di quest’ultima pronuncia viene, anzitutto, ribadito che la verifica di proporzionalità e di sufficienza retributiva affidata al giudice viene compiuta a prescindere dal fatto che il rapporto sia regolato, o meno, da un contratto collettivo. Invero, la Corte rammenta che, da un lato, il principio di sufficienza rappresenta un “limite negativo, invalicabile in assoluto” e che, dall’altro, il principio di proporzionalità stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”. Sebbene i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva risultino «idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità», la conformità ai precetti costituzionali dei livelli così determinati rappresenta una presunzione suscettibile di prova contraria, giacché i principi di cui all’art. 36 Cost. fungono da limite all’autonomia negoziale, anche collettiva.

Ciò tanto più «quando la presenza di molteplici contratti collettivi in uno stesso settore, tanto più se sottoscritti da soggetti poco o nulla rappresentativi (…), diventa un fattore di destabilizzazione (…). Questo limite diventa pertanto cogente quando (…) venendo meno alla sua storica funzione, la stessa contrattazione collettiva sottopone la determinazione del salario al meccanismo della concorrenza invece di contrastare forme di competizione salariale al ribasso», situazione che si assume ricorrere nel caso di specie.

Quanto ai criteri che vengono utilizzati per la valutazione, affidata in concreto al giudice di merito, la Corte si sofferma a più riprese sul rilievo del valore soglia di povertà assoluta, calcolato dall’Istat relativamente al paniere essenziale per il sostentamento vitale della persona, rammentando però che tale valore ha un rilievo al fine di determinare la soglia di sufficienza della retribuzione, laddove invece il precetto costituzionale richiede che la retribuzione garantisca «una vita non solo povera ma persino dignitosa»; ciò significa che il trattamento economico deve garantire al lavoratore la possibilità di conseguire anche beni immateriali.

A fianco a tale parametro, considera al medesimo fine, e quindi ancora nell’ambito del giudizio in ordine al rispetto del principio di sufficienza della retribuzione, quello dell’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità o l’importo del reddito di cittadinanza.

Per determinare, poi, il quantum del salario costituzionale (in accordo, quindi, con il principio di proporzionalità, oltreché di sufficienza, della retribuzione), la Corte conferma la possibilità di fare ricorso al confronto con altri CCNL corrispondenti all’attività prestata – come è stato fatto nel caso di specie –, ovvero la possibilità di fare ricorso a parametri anche differenti da quelli contrattuali, «fondati sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi», anche tenendo conto «delle dimensioni o della localizzazione dell’impresa, di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore».

La Corte di cassazione conferma, quindi, la decisione della Corte d’appello di Milano che, facendo applicazione di detti parametri, aveva rilevato che il CCNL applicato al rapporto, pur determinando una retribuzione superiore rispetto al valore soglia dell’Istat, non attribuiva però una retribuzione adeguata rispetto alle caratteristiche dell’attività svolta, tanto più considerando la particolare gravosità del lavoro, effettuato integralmente in orario notturno. Ciò emergeva, in particolare, dal confronto tra i diversi CCNL applicati nel settore, e segnatamente dal confronto con il CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati addetti ai servizi di portierato rispetto ad immobili residenziali o commerciali, i cui minimi retributivi venivano pertanto utilizzati in via parametrica per individuare la retribuzione rispettosa dei principi costituzionali spettante ai ricorrenti.

In tema si veda anche l’approfondimento in Guida al lavoro n. 43/2023.