Contratto chimico farmaceutico, al via il rush finale per il rinnovo

La trattativa per il rinnovo del contratto chimico farmaceutico per il triennio che va da luglio di quest’anno a giugno del 2028 è al rush finale. Il 14 aprile Federchimica, Farmindustria e i sindacati (Filctem, Femca, Uiltec e Ugl chimici) si sono incontrati a Roma per il rinnovo che riguarda oltre 180mila addetti e hanno avviato la no stop che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe portare alla firma.

Il contratto da rinnovare scade il 30 giugno, ma le parti si sono mosse con grande anticipo...