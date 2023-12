Contratto Fondazioni lirico sinfoniche, rinnovata la parte economica

Il 30 novembre tra Anfols, assistita dall’ Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni - e le segreterie nazionali Sc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil è stata sottoscritta un’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico sinfoniche che, ai sensi dell’articolo 2 del Dl 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge100/2010, dovrà essere sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Il rinnovo attiene esclusivamente...