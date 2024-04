Contratto Terziario: una tantum anche ai lavoratori cessati

L’ipotesi di accordo, sottoscritta in data 22 marzo 2024, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio ha previsto il riconoscimento di un’una tantum al fine di garantire ai dipendenti una copertura economica per il periodo di carenza contrattuale oggetto della stessa (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023).

L’una tantum spetta esclusivamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (22 marzo 2024).

L’importo teorico dell...