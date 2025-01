Contributi obbligatori Pa, proroga della sospensione dei termini di prescrizione

L’Inps interviene puntualmente (come ogni anno) sulla questione della contribuzione obbligatoria a carico delle amministrazioni pubbliche per i loro dipendenti, dopo che è intervenuta una circolare esplicativa nel 2024 finalizzata a illustrare nel dettaglio gli effetti dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, lettera a) e comma 17 del Dl 215/ 2023 (Decreto milleproroghe), e dell’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 213/2023, relative alla sospensione dei termini...

