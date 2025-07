Inps: 4,44 miliardi per l’assegno d’inclusione. In 10 anni spesa pensionistica al +29,8%

Oltre 4,4 miliardi erogati nel 2024 per l’assegno d’inclusione sociale e 260 milioni per il Supporto formazione lavoro. Non più di 30 milioni destinati al Reddito di cittadinanza contro i 6,6 miliardi del 2023. Una spesa per pensioni previdenziali a quota 320,5 miliardi: +5,4% rispetto all’anno precedente, per effetto del costo della rivalutazione degli assegni sotto la spinta dell’inflazione, e +29,86% nel confronto con il 2014 (dieci anni prima). Sono alcuni dei dati che emergono dal Rendiconto...

