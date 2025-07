Pensioni anticipate, previsto un calo dell’11% nel 2025

Un calo di circa l’11 per cento nel 2025. È quello stimato dagli esperti dell’Inps per le pensioni anticipate. Che, così come i trattamenti liquidati nel loro complesso, continuano a rallentare la corsa, anche per effetto della stretta introdotta negli ultimi due anni sui requisiti di accesso, a cominciare dal metodo contributivo vincolante per Quota 103. A evidenziarlo è l’ultimo monitoraggio sui flussi di pensionamento dell’Istituto. Che nel primo semestre del 2025 l’Istituto ha erogato 397.691...

