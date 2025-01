Contributi ordinari quando il contratto di apprendistato si trasforma

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in un rapporto professionalizzante o in un percorso di alta formazione (ipotesi, questa, introdotta dall’articolo 18 del Collegato lavoro, legge 203/2024), la riduzione dei contributi applicabile ai datori di lavoro che non superano i 9 dipendenti vale solo per il periodo formativo afferente alla formazione di primo livello; per i periodi successivi a tale durata, si applica l’ordinaria disciplina delle contribuzione per gli...

