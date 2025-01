Contributo Naspi per le attività stagionali individuate dai contratti

Secondo l’Inps, le attività stagionali sono di due tipi: quelle indicate nel Dpr 1525/1963 e quelle considerate tali dal Collegato lavoro (legge 203/2024). Solo le prime possono beneficiare dell’esenzione dal contributo aggiuntivo dell’1,40% nonché dello 0,50% per ogni rinnovo successivo previsto per i contratti a tempo determinato (Ctd). Il messaggio 269/2025 dell’istituto di previdenza si basa su una lettura meramente formale della normativa, ma andiamo per ordine e cerchiamo di mettere a fuoco...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi