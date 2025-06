Spese di trasferta all’estero esenti anche se pagate in contanti

Rimborsi delle spese sostenute per trasferte fuori dall’Italia sempre esenti anche se pagate in contanti. Rimborsi esenti tracciabili solo per trasferte all’interno del territorio nazionale. Il decreto fiscale, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1° gennaio 2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti.

A seguito dell’intervento della legge 207/2024, il comma 5 dell’articolo...