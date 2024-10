Contro il nero ecco gli indici di affidabilità contributiva

Per porre un argine al sommerso dal 1° gennaio 2026 debuttano gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac) per hotellerie e grande distribuzione alimentare - considerati tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva -, per poi ampliare la misura ad altri sei settori entro la fine d’agosto dello stesso anno. Questa novità è contenuta nel decreto legge promosso dai ministeri del Lavoro, dell’Università e della Ricerca e dell’Economia approvato dal Consiglio dei ministri...

