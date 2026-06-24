Il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, con la sentenza del 13 giugno 2026 (R.G. 1353/2023), ha ribadito un principio cardine in materia di controlli datoriali sugli strumenti informatici aziendali: i controlli difensivi “in senso stretto”, ossia quelli diretti ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, si collocano al di fuori del perimetro applicativo dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, purché siano mirati, attuati ex post rispetto...
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