Controlli difensivi tecnologici ed esecuzione solo in presenza di un fondato sospetto ed effettuati ex post

Controlli tecnologici – finalizzazione – tutela di beni estranei al rapporto di lavoro – evitare comportamenti illeciti – necessità – fondato sospetto – necessità – sussiste – acquisizione dei dati successivamente all'insorgere del sospetto – necessità – sussiste



I controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro, anche in forma tecnologica, devono essere finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o all'evitare comportamenti illeciti e possono essere effettuati solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito. Tali controlli devono riguardare dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto e devono garantire un bilanciamento corretto tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. L'uso di dati acquisiti in epoca precedente rispetto al sospetto è illegittimo e comporta l'invalidità del procedimento disciplinare.