Corsi e seminari per i dipendenti per migliorare le competenze

La formazione continua per i dipendenti come strumento per sviluppare le competenze all’interno degli studi professionali, in modo da accrescere la competitività nel mercato di riferimento e la capacità di innovazione. In alcuni casi, anche se ancora minoritari, l’offerta di formazione è giudicata come una modalità per attrarre e fidelizzare i talenti.

La funzione strategica della formazione continua appare, in generale, un valore condiviso tra i datori di lavoro liberi professionisti: così emerge...