Crediti da 730 rimborsabili dalle Entrate invece che dal datore di lavoro

L’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 1/2024 ha introdotto la facoltà, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 34, comma 4, del Dlgs 241/1997) di presentare la dichiarazione dei redditi secondo le ordinaria modalità indicate all’articolo 51-bis del Dl 69/2013 anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio (il testo originario del Dl 69/2013 riservava tale opportunità ai soli lavoratori privi di sostituto).

Pertanto, diversamente ...