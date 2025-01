Dal 15 gennaio domande per l’indennità dei lavoratori dello spettacolo

Dal 15 gennaio al 31 marzo sarà possibile presentare all’Inps la domanda per l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo (Idis). L’indennità, introdotta dal decreto legislativo 175/2023 e illustrata dall’Inps con la circolare 2/2024, prevede l’erogazione di un ammontare a fronte delle giornate non lavorate nell’anno precedente. Quindi le richieste da presentare quest’anno si riferiscono al 2024.

La domanda può essere inviata sia dal diretto interessato sia tramite i patronati...