Decreto coesione, non operativi i bonus per favorire il lavoro

A quasi undici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge Coesione (60/2024), i bonus in esso contenuti per favorire le assunzioni e l’autoimpiego non sono operativi.

A complicare il percorso di quattro di essi, c’è stato il confronto con la Commissione europea al fine di ottenere la relativa autorizzazione all’utilizzo, in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento...