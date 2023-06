Decreto lavoro, sorveglianza sanitaria estesa ma con minori certezze di Matteo Prioschi









Il decreto Lavoro (Dl 48/2023) amplia l'obbligo di nomina del medico competente non solo alle ipotesi già previste dalla legge, ma anche «qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28» del Dlgs 81/2008. Questa estensione coinvolge la sorveglianza sanitaria, determinando alcune criticità, secondo quanto evidenziato da Confindustria in occasione dell'audizione in commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato del Senato, nell'ambito della conversione in legge ...