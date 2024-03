Decreto PNNR, agevolazione sui contributi previdenziali alle badanti

Il decreto PNNR è intervenuto sull’aspetto contributivo della retribuzione degli “assistenti a persone anziane non autosufficienti” comunemente noti come “badanti”, inserendo un importante sgravio che - sotto certe soglie di reddito degli assistiti - garantisce una esenzione pressoché totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro



Si sentiva l’esigenza di offrire un aiuto concreto agli anziani che da un lato versano in condizioni precarie di salute e dall’altro hanno scarse possibilità economiche. È il dramma che vivono molte famiglie Italiane dove per diverse motivazioni gli anziani rimangono soli e, quando bisognosi di determinate cure, in condizioni di assoluta precarietà. Il caso più ricorrente è quello di soggetti che vivono nei piccoli centri e perdono i contatti con i figli che, per ragioni legate alla necessità di ...