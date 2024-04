Whistleblowing, le misure di protezione

[8] Gli enti e le persone di cui all’articolo 3 del decreto (i segnalatori e gli altri soggetti coinvolti) possono comunicare all’ANAC e ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza (art. 19, comma 1, del decreto).

[11] Art. 19, comma 3, del decreto. Come è noto, l’art. 18 della legge n. 300/1970 si applica ai c.d. vecchi assunti, cioè a tutti i lavoratori il cui rapporto è iniziato prima del 7 marzo 2015, mentre l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a partire da quella data. Lo stesso decreto, inoltre, palesando la volontà di rendere più effettiva possibile la tutela del segnalatore, prevede che l’autorità giudiziaria adita adotti tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione (art. 19, comma 4).

[19] Viceversa, la non punibilità non si estende alla rivelazione o diffusione di notizie coperte dall’obbligo di segreto in materia di informazioni classificate di segreto professionale forense e medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ipotesi cui si è fatto cenno in precedenza: infatti, l’art. 20, comma 1, del decreto, mediante il richiamo all’art. 1, comma 3, esclude espressamente dal perimetro della non punibilità l’obbligo di segreto afferente a tali ambiti.